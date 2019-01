de Bertoldi (FdI) * E-fattura: « IL Governo sia responsabile e decida per IL rinvio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





E-fattura. de Bertoldi (FdI): Governo sia responsabile e decida per rinvio. “Continuano le disfunzioni dell’Agenzia delle Entrate nel sistema della fatturazione elettronica, tanto che pure il Codacons ritiene grave la situazione. È ciò che Fratelli d’Italia aveva paventato chiaramente fin dall’estate attraverso il disegno di legge di cui sono stato il primo firmatario, e poi con i nostri emendamenti al Dl Fiscale ed alla legge di Bilancio.

Chiedevamo, all’unisono con le categorie, gradualità e premialità nell’introduzione dell’obbligo contabile. Invece, si sta vessando inutilmente l’Italia che produce, in continuità con i governi del Pd, per introdurre il reddito di cittadinanza a favore di chi non lavora ed in particolare degli stranieri. A ciò si aggiunge l’insicurezza nella gestione dei dati sensibili, per i quali l’Agenzia non ha dato ancora alcuna oggettiva garanzia alle imprese. Nulla però è perduto, siamo ancora in tempo per un rinvio. Il Governo dimostri responsabilità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.