de Bertoldi (fdi) * Cassa Centrale Banca: « Esprimo le mie congratulazioni a Fracalossi e Sartori, ma non intendo unirmi al peana di lodi pervenute da gran parte degli esponenti del Sistema Trentino »

Cassa Centrale Banca. Esprimo pure io le mie congratulazioni a Fracalossi e Sartori per i prestigiosi incarichi ricevuti in Cassa Centrale Banca, ma non intendo però unirmi al peana di lodi pervenute da gran parte degli esponenti, politici e non, del Sistema Trentino.

Ritengo infatti, che alla naturale soddisfazione per la nascita -trentina- del settimo gruppo bancario nazionale, e per le massime cariche dirigenziali, per ora affidate a due nostri validi concittadini , vada sempre anteposta una visione d’insieme. La trasformazione del sistema del credito cooperativo, conseguenza dei Governi Pd e fatta propria purtroppo pure dall’attuale maggioranza grillo – leghista, in un gruppo -de facto- di Credito ordinario, rappresenta infatti una grave perdita per il Credito Nazionale, che riverserà i suoi nefasti effetti soprattutto nei territori periferici e sulle Pmi.

Se poi nei prossimi anni Cassa Centrale Banca, ma pure Iccrea , dovesse entrare , come ahimè possibile per statuto, nell’orbita di qualche Gruppo bancario internazionale, avremo davvero posto la parola fine ad una grande specificità del nostro Credito. Lascio volentieri all’ex Parlamentare piddino Tonini la soddisfazione e la responsabilità di tutto ciò, orgoglioso di essermi battuto in Senato per garantire pure al Trentino quel modello -tedesco- , che oggi ha permesso ai cugini altoatesini di godere ancora di un vero Credito Cooperativo.

Credo che ciò vada ben oltre la soddisfazione per i meritati riconoscimenti ottenuti dai Trentini Fracalossi e Sartori.

*

Andrea de Bertoldi

Senatore di Trento – Fratelli d’Italia