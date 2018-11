de Bertoldi (FdI) * Banche: ” la Riforma Padoan mette a rischio il Credito Cooperativo, la Banca d’Italia cambi atteggiamento e protegga l’interesse nazionale “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Banche – de Bertoldi (FdI): Riforma Padoan mette a rischio Credito Cooperativo. Banca d’Italia cambi atteggiamento e protegga interesse nazionale.

“Salvare il Credito Cooperativo significa non solo tutelare la territorialità e mutualità del sistema – Casse Rurali- ma pure salvaguardare l’unico Gruppo Bancario rimasto Italiano, proprio quando le principali banche nazionali sono ormai controllate da imprese straniere, divenute quindi reali gestrici del risparmio Italiano con le conseguenze del caso.

La Riforma Padoan mette a serio rischio tale specialità e peculiarità del Credito, e quindi auspicheremmo nel merito ben altro atteggiamento anche da parte di Banca d’Italia, che invece appare stranamente su posizioni non protezioniste e protettive dell’interesse Nazionale. Fratelli d’Italia auspica, comunque, che il primato della politica non venga messo in discussione nel rispetto del potere legislativo, ed attende fiduciosa di verificare il comportamento della maggioranza”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze.