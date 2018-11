de Bertoldi (FdI) * ddl su agenti assicurativi: ” bisogna tutelare chi produce ricchezza puntando alla ‘ crescita felice ‘ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





FdI presenta ddl su agenti assicurativi – de Bertoldi (FdI): tutelati professionisti ed utenti. Impegno FdI per crescita felice.

“Questo disegno di legge, di cui sono primo firmatario, si immette nel mezzo di una manovra economica depressiva, sottolineando quello che è un caposaldo della visione del nostro partito: tutelare chi produce ricchezza, puntando alla “crescita felice”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze, nel corso di una conferenza stampa in Senato per presentare il ddl sulla figura dell’agente assicurativo, alla presenza di vari rappresentanti della categoria.

“E’ senza dubbio importante dare attenzione alla figura degli agenti di assicurazione e mettere ordine nell’ambito della loro professione. Questo disegno di legge si pone in continuità con la linea politica che ci siamo dati dall’inizio di questa Legislatura, quella di un’opposizione responsabile.

Fratelli d’Italia è attenta ad affrontare i problemi e le difficoltà delle varie categoria sociali in particolare di quelle che contribuiscono a creare ricchezza nella nostra Nazione e che purtroppo sono state dimenticate dalla maggioranza nel decreto fiscale” spiega il capogruppo di FdI al Senato Ciriani.

Tra i punti cardine della proposta di legge: divieto di esclusiva tra agenti e imprese assicuratrici, per garantire all’utente un servizio di consulenza davvero concorrenziale; l’ultrattività degli accordi nazionali come garanzia della copertura di eventuali periodi di scopertura; il diritto di preavviso in caso di fine rapporto lavorativo tra agenzia ed agente, come previsto in tutti i contratti di lavoro subordinato; facoltà per il contraente di rinegoziare annualmente la propria polizza ed eventualmente recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni senza particolari oneri.

“Non potevamo lasciare inascoltate le segnalazioni della Sna (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) sulla precaria situazione degli agenti assicurativi in Italia- continua de Bertoldi. L’Intermediario professionista riveste un ruolo centrale nella distribuzione delle polizze assicurative in Europa ed in Italia, e poichè tutti noi siamo anche consumatori di prodotti assicurativi, garantire per legge ordine e serenità professionale agli Agenti equivale a garantire un’assistenza migliore agli utenti”.

“Questa proposta rinforza l’idea che noi da sempre perseguiamo e cioè di un agente di assicurazione non semplice venditore di prodotti preconfezionati ma consulente a tutela del cliente. Garantire con un impianto normativo maggiore serenità, certezza di diritti e libertà e autonomia d’azione ai professionisti equivale a trattare meglio i cittadini che sono i consumatori finale e cioè i cittadini italiani”, così Claudio Demozzi presidente nazionale di Sna.