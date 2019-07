DALZOCCHIO (LEGA) REPLICA A ROSSI (PATT) * TANGENZIALE ROVERETO: « LA GIUNTA FUGATTI HA RISPETTO PER LE ESIGENZE DELLE COMUNITÀ, REALIZZERÀ QUESTA OPERA ASPETTATA DA TROPPO TEMPO DAI CITTADINI »

Noto con piacere che la Giunta è ben indirizzata verso la realizzazione della tangenziale di Rovereto. Non sono solo promesse quelle vantate dalla Giunta, ma fatti concreti che tengono in seria considerazione le esigenze dei roveretani e di chi abita nelle zone limitrofe. A Rovereto la Lega, chi mi conosce bene lo sa, ha sempre considerato la tangenziale non solo come una grande opera, ma soprattutto come un’infrastruttura vitale e necessaria per il futuro della città.

Sono certa che la PAT troverà una soluzione che possa riconoscere appieno le esigenze degli abitanti della Vallagarina. La Giunta Fugatti ha rispetto per le esigenze delle comunità locali e provvederà, al più presto, a realizzare questa opera aspettata da troppo tempo dai cittadini.

E’ questo quanto dichiarato dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio come replica alle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dal Consigliere provinciale Ugo Rossi.