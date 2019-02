Dalzocchio (lega) * BLITZ ANARCHICO A ROVERETO: « massima solidarietà ai miei ex colleghi che hanno subìto un ulteriore attacco alle istituzioni compiuto dai soliti noti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Blitz Anarchico a Rovereto. Dalzocchio: “Anarchici irrompono durante la seduta del Consiglio Comunale”. “Ieri sera blitz anarchico in Consiglio comunale a Rovereto. Da parte mia, in quanto ex Presidente del Consiglio comunale di Rovereto e oggi Capogruppo provinciale della Lega Salvini Trentino, la massima solidarietà ai miei ex colleghi che hanno subìto un ulteriore attacco alle istituzioni compiuto dai soliti noti.

Sono nei fatti vere e proprie associazioni a delinquere che, appena vengono smantellate dalle Forze dell’Ordine, incaricano i loro simpatizzanti a sostenere le loro attività delittuose. Essendo colpevoli -tra l’altro- d’interruzione di pubblico servizio i soggetti, che si sono presentati a viso scoperto, vanno individuati tramite la presenza, accertata, negli eventuali video di sorveglianza. Voglio ricordare, infine, che queste organizzazioni delinquenziali stanno dando una brutta immagine del territorio, in considerazione del fatto che anche i mass-media, in questi ultimi tempi, stanno sempre più parlando del fenomeno “anarchici in Trentino”.

Non può esserci quindi spazio per queste forme di criminalità. Stiamo vivendo un momento storico turbato da ripetuti attacchi ai capisaldi del nostro sistema democratico e dobbiamo rigettare, senza se e senza ma, qualsiasi forma di intimidazione”.

È questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio