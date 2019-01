Dalzocchio (LEGA) * attacco a GAZEBO: « Per l’ennesima volta i soliti facinorosi hanno dimostrato la loro contrarietà alla libertà di pensiero »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Gazebo. Lega Trento. Dalzocchio: “certe azioni non ci spaventano”. “Per l’ennesima volta i soliti facinorosi hanno voluto dimostrare la loro contrarietà alla libertà di pensiero perché ci volevano impedire di spiegare alle persone quanto di buono hanno fatto Matteo Salvini e la Lega con il Decreto Sicurezza. Sono persone che non accettano alcun principio democratico e che imbrattano ogni giorno le nostre città anche con scritte ingiuriose.

Di fronte a simile odio ci deve essere una risposta pacata e pacifica da parte di persone come noi della Lega, persone che amano i valori della libertà e del rispetto nei confronti del prossimo. A nome di tutto il Gruppo Consiliare della Lega Salvini Trentino, la massima vicinanza nei confronti dei militanti della Lega e dei tanti cittadini che oggi non hanno avuto la possibilità di informarsi liberamente, senza condizionamenti e intimidazioni da parte di soggetti che non accettano l’altrui pensiero”.

E’ questo quanto dichiarato dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio