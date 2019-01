DALZOCCHIO E PAOLI (lega) * incontro con Don graziola – CHIESA SAN ROCCO DI ROVERETO (tn): « abbiamo portato la solidarietà, preoccupanti Atti vandalici »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dalzocchio e Paoli suchiesa di San Rocco a Rovereto. “Ho voluto portare personalmente la solidarietà della Lega Trentino e la mia a Don Matteo Graziola mentre gli operai lavoravano per chiudere e mettere in sicurezza il portone oggetto di un atto vandalico compiuto dai soliti noti. La violenza e i vandalismi non sono mai metodi da adottare per contrastare visioni diverse dalle proprie su temi etici o politici”.

E’ questo quanto dichiarato dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio subito dopo la visita compiuta presso la chiesa di San Rocco a Rovereto, struttura che è stata oggetto di un atto vandalico da parte di ignoti.

Sull’argomento è intervenuto anche il Consigliere provinciale Denis Poaili che ha affermato: “Atti vandalici come questi sono un segnale preoccupante, soprattutto se rivolti contro un luogo sacro e simbolo della nostra identità come è una chiesa. Purtroppo sul nostro territorio sono presenti soggetti che credono di vivere nell’impunità e che non accettano in alcun modo i principi basilari di uno Stato democratico”.