CRAIC – CONSIGLIO REGIONALE PERSONE ANZIANE ITALO-CANADESI * ‘ PAPPARDELLATA ‘: ” A MONTRÉAL PRESENTI 700 PERSONE PER LA RACCOLTA FONDI DESTINATA AGLI ANZIANI CON MOBILITÀ RIDOTTA “

Pappardellata del Craic un successo di solidarietà rispetto e riconoscenza. Il Consiglio Regionale delle Persone Anziane Italo-Canadesi è fiero di annunciare il successo della Pappardellata; l’evento di raccolta fondi che ha riunito domenica scorsa circa 700 persone presso la sala ricevimenti Le Rizz.

Come negli anni scorsi, erano presenti le rappresentanze dei 52 clubs e comitati de l’Âge d’or affiliati all’organismo, ad esse si sono aggiunti gli amici ed i simpatizzanti che hanno confermato il loro sostegno alla continuità di una missione che ben presto raggiungerà il traguardo di 45 anni.

Tra le autorità presenti si sottolinea la presenza di: Emmanuel Dubourg – Deputato federale di Bourassa, Nicola Di Iorio – Deputato federale di St-Léonard-St-Michel, Michel Bissonnet – Sindaco di St-Léonard, Giuliana Fumagalli – Sindaco di Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Christine Balck – Sindaco di Montréal-Nord, Rosannie Filato – Consigliera di Villeray e Responsabile del dossier Anziani della Città de Montréal, Chantal Rossi – Consigliera municipale di Ovide-Clermont, Abdelhaq Sari – Consigliere municipale di Marie-Clarac, Patricia Lattanzio – Consigliera municipale di Saint-Léonard-Est, Lilli-Anne Tremblay – Consigliera di Saint-Léonard-Est, Dominic Perri – Consigliere municipale di Saint-Léonard-Ouest, Nathalie Pierre-Antoine – Consigliera di Rivière-des-Prairies, Giovanni Rapanà – Conseigliere municipale di Rivière -des-Prairies, Angela Mancini, presidente della English Montreal School board, e Avv. Maria Battaglia.

Il Primo Ministro Justin Trudeau ha per l’occasione inviato un messaggio, letto dal deputato Di Iorio, in cui esprimeva sostegno all’organismo e congratulazioni per i risultati ottenuti.

L’On, Barth ringrazia i suoi ospiti, Ing. Tullio Vincenzo, Dott.ssa Emanuela Vincenti specialista in Oncologia e Avv.Vincenzo Pelevi per la gradita presenza. Quest’ultimi hanno manifestato apprezzamento per la grande partecipazione all’evento e per la vivacità e l’affezione dimostrata dai partecipanti all’On. Barth e al Craic. Gli ospiti hanno anche fatto i complimenti ai numerosi ballerini che hanno animato la pista da ballo per tutta la durata dell’incontro. A tal proposito il Craic ringrazia il DJ. Paolo Moscato per la musica e il Sig. Joe Cacchione per aver presentato e intrattenuto i partecipanti.

I fondi raccolti quest’anno, così come quelli raccolti negli ultimi anni, saranno destinati principalmente ai servizi di prima linea del Craic, ovvero quelli destinati agli anziani in perdita di autonomia e a mobilità ridotta, come la consegna dei pasti a domicilio della popote roulante Midi-Express, il servizio di ausiliarie domestiche, i trasporti e gli accompagnamenti e il pranzo comunitario del martedì. La domanda di questi servizi è infatti, in costante aumento e riuscire a soddisfare il maggior numero di beneficiari è una priorità fondamentale del Craic che vuole consentire alla fascia più sensibile della Terza e Quarta Età la tranquillità di poter mantenere più a lungo l’autonomia nel confort delle proprie abitazioni.

Un sentito ringraziamento da parte dell’On. Marisa Ferretti Barth, vicepresidente, direttrice generale e fondatrice, del Presidente Franco Rocchi e di tutto il Consilio di Amministrazione del Craic, a chiunque abbia sostenuto questa attività e creduto nella missione del nostro organismo.

Prossimi ai 45 anni di presenza attiva sul territorio, il Craic può affermare con orgoglio di aver aggiunto degli anni di vita ai suoi membri. Entrate a far parte della nostra grande famiglia e arriverete fino a100 anni!!!