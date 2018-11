corte dei conti * Presidente Buscema: ” ottimi i rapporti istituzionali esistenti con la Regione e la Provincia autonoma di Trento “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Oggetto: visita Presidente della Corte dei conti. Si rende noto che martedì 13 novembre 2018 il Presidente della Corte dei conti, prof. Angelo Buscema, ha fatto visita agli uffici della Corte dei conti siti in Trento.

Il Presidente, accompagnato dal Segretario Generale, Consigliere Franco Massi, e dal Capo di Gabinetto, Presidente di Sezione Mauro Orefice, accolto dalla Presidente della Sezione di Controllo Anna Maria Rita Lentini, dal Consigliere Grazia Bacchi, in rappresentanza del Presidente della Sezione Giurisdizionale Pino Zingale, e dal Procuratore Regionale Marcovalerio Pozzato, ha incontrato le autorità civili e militari, nel Salone di rappresentanza della Corte, in via Manci.

Il Presidente Buscema, nella circostanza, ha evidenziato gli ottimi rapporti istituzionali esistenti con la Regione e con la Provincia autonoma di Trento, nonché con tutti gli uffici territoriali dello Stato.

*

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Silvana Di Marsico