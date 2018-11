corte costituzionale * Regione autonoma Trentino-AA: ” DICHIARATA l’illegittimità nella parte in cui utilizza la denominazione ‘ Sèn Jan di Fassa-Sèn JAN ‘ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





S.210/2018 del 25/09/2018. Udienza Pubblica del 25/09/2018, Presidente Lattanzi, Redattore Modugno.

Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31/10/2017, n. 8

Oggetto: Enti locali – Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich – Denominazione del Comune soltanto in lingua ladina, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – ill. cost. parziale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953

