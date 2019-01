COORDINAMENTO REGIONALE FORZA ITALIA * scomparsa Rodolfo BORGA: « Ricordiamo la Sua integrità morale, la Sua passione per la politica e per la gente trentina »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Forza Italia rende il giusto onore alla memoria dell’amico Rodolfo Borga, scomparso questa notte. Rodolfo Borga è stato per tanti anni un compagno di strada quale Dirigente del Popolo della Libertà, assieme a tanti uomini e donne di Forza Italia.

Ricordiamo la Sua integrità morale, la Sua passione per la politica e per la gente trentina. In questo triste momento siamo vicini alla famiglia ed agli amici della Civica Trentina, che perdono oggi una guida ed un loro sicuro punto di riferimento.

*

Il Direttivo di Forza Italia

M. Biancofiore

M. Perego

G.Leonardi

G.Maffioletti

L. Masato

C. Povoli

G. Radice

F. Solidoro

G. Autellitano