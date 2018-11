Conzatti * ue: ” Forza Italia sosterrà Weber quale candidato Presidente Ppe alle prossime elezioni europee di maggio 2019 “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ue, Conzatti (Fi) parte della delegazione Ppe al Congresso di Helsinki ha votato per Weber “siamo convinti che per affrontare le sfide future serve più Europa”.

La delegazione azzurra ha partecipato al Congresso Ppe guidata dal Vice Presidente di Forza Italia nonchè Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. La Senatrice trentina Donatella Conzatti parte della delegazione e da sempre aderente al Ppe, ha votato per la candidatura di Manfred Weber. Forza Italia sosterrà Weber quale candidato Presidente Ppe alle prossime elezioni europee di maggio 2019.

Per rispondere e affrontare le tematiche delle migrazioni, della protezione sociale, della difesa dei confini comuni e dell’economia di mercato competitiva, la risposta del Partito popolare europeo, la nostra risposta è “più Europa”. Contro i sovranismi sempre più imperanti, questa è la posizione che accomuna tutta la grande famiglia dei partiti popolari che si riconoscono in un progetto per il futuro dei cittadini europei.

La Senatrice Donatella Conzatti per dare il via alla campagna elettorale europee, sarà relatrice durante l’assemblea programmatica “Oltre questa Unione Europea, per salvare l’Europa” organizzata a Padova dalla europarlamentare Elisabetta Gardini il 24 novembre prossimo.

Sen. Donatella Conzatti