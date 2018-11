Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Conzatti. Sicurezza: ” in trentino carenza di poliziotti, salvini intervenga “. “Superare la carenza di forze di polizia inviando nuovi uomini nella Provincia autonoma di Trento e impedire il rapido ritorno in liberta’ di chi si macchia di reati. Sono le richieste che la senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, ha avanzato ai ministri dell’Interno e della Giustizia in una interrogazione presentata oggi a palazzo Madama.

L’esponente azzurra ha lamentato “la carenza di organico delle Forze dell’ordine destinato alla Provincia autonoma di Trento” precisando che proprio a causa di queste mancanze di personale “il questore di Trento si e’ trovato nelle condizioni di disporre la cancellazione del servizio di vigilanza notturna, con particolare riferimento alle citta’ di Rovereto e Riva del Garda”.

Conzatti ha anche sottolineato “che l’organico delle Forze dell’ordine nella Provincia autonoma di Trento e’ stato ridimensionato a causa dei pensionamenti ed e’ penalizzato dall’elevata eta’ media del personale”. Per queste ragioni, e al fine di prevenire “la percezione d’insicurezza che tra i cittadini e’ sempre piu’ elevata” Conzatti ha rivolto un’esplicita richiesta ai ministri dell’Interno e della Giustizia di aumentare stanziamenti e personale sottolineando anche la necessita’ di “aumentare a 1 miliardo di euro gli stanziamenti per gli organici delle Forze dell’ordine.