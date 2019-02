Conzatti (fi) * DDL proroga legge Golfo-Mosca: « Grazie alla legge la percentuale delle donne nei Cda è passata dal 6% al 33,5% »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Riequilibrio di rappresentanza nei Cda e nei Collegi Sindacali delle società quotate e partecipate pubbliche. Oggi depositato in Senato il Ddl per la proroga della legge golfo-mosca. Prima firmataria la Senatrice Donatella Conzatti. “Grazie alla legge, la percentuale delle donne nei Cda è passata dal 6% al 33,5%”.

E’ stato depositato oggi in Senato, prima firmataria la senatrice trentina Donatella Conzatti, il disegno di legge che proroga la legge Golfo-Mosca (legge n. 120/2011) per il riequilibrio di rappresentanza negli organi di amministrazione (Cda) e di controllo (Collegi Sindacali) delle società quotate e partecipate pubbliche.

“Un altro passo avanti – commenta la senatrice Conzatti – verso una società realmente paritaria. Non preferiamo le quote, ma aspiriamo a una società che realmente rispecchi l’equilibrio dei talenti. Anche se il divario è diminuito, oggi ancora servono strumenti per trovare un equo bilanciamento”.

“Nel 2010 – prosegue Conzatti – le donne rappresentavano solo il 6% dei componenti dei consigli di amministrazione delle società quotate, uno dei tre peggiori dati di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. Oggi, grazie alla legge, la percentuale è aumentata al 33,5%, ma noi puntiamo al 50%. L’ingresso delle nuove amministratrici, infatti, ha contribuito a modificare diverse caratteristiche dei Cda: ha ridotto l’età media, ha aumentato il livello medio di istruzione e la diversità in termini di background professionale”.

“La Legge Golfo-Mosca – ricorda Conzatti – aveva tra i suoi elementi caratteristici quello della temporaneità: la norma stessa prevedeva la cessazione dei suoi effetti dopo il terzo rinnovo degli organi consiliari e di controllo, nella convinzione che tale orizzonte temporale fosse sufficiente perché l’azione positiva potesse arrivare alla parità e produrre un cambiamento culturale in grado, poi, di proseguire senza l’ausilio dell’obbligo di legge. L’Italia però, è ancora oggi, un Paese nel quale le disuguaglianze di genere sono estremamente radicate e diffuse. Questo ddl stabilisce la proroga per altri tre mandati della legge”.

Il disegno di legge depositato oggi è a firma di tutte le minoranze: Forza Italia, Pd, Fratelli D’Italia e Autonomie.