CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-AA SÜDTIROL * MALTEMPO E TRAGEDIA A DIMARO: OSSANNA, ” LA MIA VICINANZA A TUTTE LE FAMIGLIE COLPITE DA QUESTA IMPREVEDIBILE CALAMITÁ “

Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Maltempo e tragedia a Dimaro: la solidarietà del Vicepresidente Lorenzo Ossanna. “In queste ore, dopo la drammatica giornata di ieri, desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le famiglie colpite da questa imprevedibile calamitá e in particolare agli abitanti di Dimaro e della Val di Sole, così duramente colpiti.

Non solo per un lutto che coinvolge l’intera comunità, ma anche per tutti coloro che hanno perso la casa e le attività economiche travolte dalla frana di fango. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati e si stanno adoperando in tutto il Trentino e l’Alto Adige/Südtirol per i soccorsi e il ripristino della normalità, anche a costo della propria incolumità”, così il Vicepresidente del Consiglio regionale, Lorenzo Ossanna, oggi a Dimaro per un sopralluogo nel paese colpito dalla valanga di fango e sassi.