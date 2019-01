Consiglio provinciale trento * danni maltempo: « la comunicazione del presidente Fugatti relativa alle misure adottate dalla Giunta »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il testo letto in aula dal presidente della Giunta Fugatti in merito alle misure di intervento adottate dalla Provincia a fronte dei danni causati dalla perturbazione meteorologica eccezionale che ha colpito il Trentino alla fine del mese di ottobre 2018, in relazione all’attività della Commissione speciale di studio costituita nella seduta del 18 dicembre scorso.

La comunicazione del governatore sarà oggetto del dibattito previsto in Consiglio provinciale a partire dalle 15.00.