CONSIGLIO PROVINCIALE pat * V COMMISSIONE PERMANENTE: « APERTO IL DDL DEGASPERI DI RIFORMA DELLA SCUOLA »

E’ stato avviato oggi dalla V Commissione consiliare, presieduta da Alessia Ambrosi, l’esame del disegno di legge 15/XVI, con cui Filippo Degasperi (5 Stelle) ha proposto assieme al collega Alex Marini una rivisitazione della legge provinciale sulla scuola. Il proponente ha elogiato la cosiddetta legge Salvaterra, perché fu capace di fondare un sistema scolastico complessivamente solido e funzionale.

Sono però passati gli anni da quel 2006 e la legge è stata più volte rimaneggiata. Abbisogna oggi dunque, per Degasperi, di una riforma che affranchi la scuola dall’eccessiva presenza della politica, che ampli gli spazi di autonomia didattica degli istituti, che introduca un regime di reclutamento dei docenti più trasparente, che incrementi l’efficienza e superi certe lentezze di troppo.

L’assessore competente, Mirko Bisesti, ha “salutato” l’apertura del disegno di legge, assicurando che verrà approfondito. Sara Ferrari (Pd) ha preannunciato di avere depositato in questi giorni un proprio ordine del giorno in materia scolastica, un testo che potrà essere utilmente accostato a quello di Degasperi invista di un eventuale testo unificato.

Se ne riparlerà in settembre.