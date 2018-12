Consiglio provinciale pat * morte Antonio Megalizzi: Kaswalder ” getta una cappa di dolore sulla nostra terra “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Consiglio provinciale, che rappresenta tutti i trentini, abbraccia idealmente la mamma, il papà, la ragazza, tutti i familiari e gli amici di Antonio Megalizzi.

E’ una tragedia assurda e ingiusta, la sua morte violenta, e la notizia arrivata poco fa da Strasburgo getta una cappa di dolore sulla nostra terra. Martedì mattina proporrò all’assemblea legislativa provinciale di osservare un minuto di silenzio in omaggio alla memoria di questo giovane, perfetto rappresentante di quanto di meglio sta crescendo nel nostro Trentino.

Condannare ancora una volta la follia terroristica non risolve certo un’emergenza da tempo drammatica, ma per le pubbliche istituzioni è un dovere assoluto e per noi sarà anche un forte impegno per la quotidiana azione legislativa e amministrativa.