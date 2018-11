Consiglio provinciale pat * atti politici: ” nella prima settimana di attività depositati un disegno di legge e 84 interrogazioni “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





​Un disegno di legge firmato da Michele Dallapiccola (Patt) e 84 interrogazioni, 82 delle quali di Filippo Degasperi (nella foto) e due del suo collega pentastellato Alex Marini. Sono i primi atti politici depositati dai neo-eletti, o da poco rieletti, consiglieri provinciali in questa settimana di lavoro inaugurale della sedicesima legislatura.

Per presentare i testi presso gli uffici di palazzo Trentini, i consiglieri hanno dovuto attendere martedì scorso la prima seduta dell’assemblea legislativa in aula. Le interrogazioni sono ancora al vaglio del servizio legislativo del Consiglio provinciale, mentre il disegno di legge di Dallapiccola è stato considerato “procedibile”, ma nell’uno e nell’altro caso i testi non sono ancora pubblicamente accessibili. Possiamo tuttavia anticipare alcuni dei temi affrontati da questi primi atti politici dei consiglieri: l’interrogazione numero 1 della XVI legislatura, di Degasperi, pone domande alla Giunta provinciale in merito al progetto Translagorai.

I due quesiti proposti invece da Marini riguardano, da un lato, le modalità di assegnazione degli incarichi professionali in ordini ai lavori di collegamento stradale della via Marco con via Lagorai a Cavalese, dall’altro le iniziative della Provincia per favorire la circolazione dei lavoratori fra il Trentino e gli Stati Uniti d’America.

Quanto ad alcuni altri argomenti oggetto delle numerose interrogazioni di Degasperi, nel mirino vi sono la cessione di quote di Mediocredito da parte della Provincia e della Regione, la concessione di finanziamenti provinciali all’azienda Blue City e i relativi effetti sulla cessione dell’azienda, la crisi della Fucine Film Solutions spa e gli interventi della Provincia per la salvaguardia dell’occupazione, l’assetto finanziario della società Folgariasky e relative valutazioni da parte di Trentino Sviluppo, l’assetto del personale infermieristico del pronto soccorso dell’ospedale di Rovereto, l’assetto azionario della società Aeroporto Catullo di Verona e relativo piano di riorganizzazione, i concorsi per dirigente medico banditi dall’Azienda sanitaria avvenuti nel triennio 2016-2018, il rinnovo del parco macchine della Provincia con l’acquisizione di nuovi mezzi e la dismissione dei vecchi, la ridefinizione dei criteri di distribuzione della corrispondenza da parte della società Poste Italiane, l’organizzazione del servizio ospedaliero provinciale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la gestione del liceo sperimentale quadriennale da parte del Centro di formazione professionale Veronesi di Rovereto.