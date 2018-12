Consiglio provinciale pat * assemblea legislativa: ” i lavori consiliari in aula domani, la conferenza dei capigruppo in programma mercoledì “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Prosegue domani in aula il dibattito sul programma di legislatura. Mercoledì capigruppo.

Come aveva preannunciato la settimana scorsa, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder ha convocato l’assemblea legislativa domani in aula tutto il giorno (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30) per proseguire il dibattito iniziato martedì 4 dicembre sul programma della Giunta illustrato dal governatore Maurizio Fugatti e sulla sua comunicazione circa i nominativi degli assessori chiamati a formare l’esecutivo.

Mercoledì i capigruppo per la Giunta delle elezioni, le Commissioni permanenti e la Commissione speciale sui danni causati dal maltempo.

Sempre il presidente Kaswalder ha convocato il giorno dopo, mercoledì 12 dicembre alle 10.00, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (la cosiddetta “capigruppo”) per decidere la data e l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio provinciale, il calendario delle sedute da effettuare nel 2019 e due pareri: il primo sulla proposta di nomina della Giunta delle elezioni; il secondo sulla proposta di nomina delle Commissioni permanenti.

I capigruppo dovranno in particolare determinare il numero delle Commissioni, il numero dei componenti di questi organismi, la ripartizione delle materie di cui si occuperanno le singole Commissioni e la nomina dei componenti di ciascuna di esse. In programma vi sono infine altri due pareri: il primo sulla proposta di nomina di una Commissione speciale di studio sui danni causati dal maltempo che a fine ottobre ha colpito il Trentino; il secondo sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio provinciale.