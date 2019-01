Consiglieri LEGA – comune trento * sicurezza: « Per l’ennesima volta le forze “ democratiche ” hanno tentato di spaventarci attaccando il nostro gazebo in Piazza Pasi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Lega Trento su aggressione al gazebo di oggi a Trento. Per l’ennesima volta le forze “democratiche” che si presentano come “amici del buongusto” hanno tentato di spaventarci attaccando il nostro gazebo in Piazza Pasi e urlando slogan che mostrano per l’ennesima volta il vero volto di forze che solamente a parole si presentano come democratiche.

Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine che sono intervenute per evitare che nessuno si facesse male anche se tante persone non hanno avuto la possibilità di avvicinarsi a noi per sentire quanto di buono sta facendo la Lega sia a livello nazionale sia a livello locale.

È questo quanto dichiarato in una nota dalla sezione della Lega di Trento a seguito del tentato assalto da parte di un gruppo di antagonisti ai danni del Gazebo organizzato dai militanti in città.