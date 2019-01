Consiglieri comunali trento (LEGA) – mozione * Bocciofila e sicurezza: « importante che gli anziani E i disabili abbiano un luogo in cui potersi svagare in totale serenità »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Bocciofila e sicurezza. ”È importante che sia gli anziani sia i disabili abbiano un luogo in cui potersi svagare in totale serenità e nel pieno della sicurezza”, è quanto affermato dal gruppo consiliare della Lega di Trento con una mozione approvata nella giornata di ieri. “Da tempo uno dei luoghi più frequentati dagli anziani è il circolo Leone Tovazzi di Madonna Bianca, uno dei simboli di Trento.

Questo centro di ritrovo, però, negli ultimi tempi non è più sicuro e per questo la Lega Nord Trentino si è attivata per intervenire urgentemente al fine di mettere a norma la struttura già esistente tramite una manutenzione generale. Ha richiesto lo stanziamento di 120 mila euro per la copertura e il rifacimento della zona limitrofa del campo di bocce, inoltre si è assicurato di inserire delle telecamere di videosorveglianza per rendere più sicura e tranquilla la zona”.

Vittorio Bridi, Consigliere comunale della Lega presso il Comune di Trento, ha voluto aggiungere: “Oltre alle telecamere nella zona di Madonna Bianca, la Lega Trentino è intervenuta con successo per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, anche a fronte dei vari casi di furti nei mesi scorsi, in via Biancospino, via Cesarini, via Doss. Anche qui, per garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini la Lega ha stanziato dei soldi per l’istallazione di telecamere, per l’aumento dell’illuminazione e per l’aumento dei parcheggi”.