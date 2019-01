Consiglieri comunali trento – LEGA * caso Moranduzzo: « Le scuse presentate non sono sufficienti, vogliamo le dimissioni di Italo Gilmozzi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Lega Nord Trento: “dopo le parole usate su Moranduzzo, vogliamo le dimissioni di Italo Gilmozzi”. “Vogliamo le dimissioni dell’Assessore alle Opere pubbliche Italo Gilmozzi”, è questa la richiesta che proviene dalla Sezione della Lega Nord di Trento a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’Assessore in occasione di un incontro con il Partito Democratico.

Nel corso dell’incontro era stato affermato da Italo Gilmozzi: “Dobbiamo smetterla di dire che noi siamo quelli intelligenti e gli altri sono tutti ebeti. Basta guardare tutti dall’alto in basso. Io lo dicevo: se vado a un dibattito con Moranduzzo che tutti considerano politicamente un minus habens, vince lui, la gente vota lui. Dobbiamo capire il perché, il perché siamo arrivati a questo”.

Il Capogruppo in Consiglio comunale a Trento Bruna Giuliani ha voluto aggiungere dopo la risposta ricevuta nel corso della Question time di stasera: “Le scuse presentate non sono sufficienti. L’Assessore faccia un passo indietro per la serenità della comunità. Le parole usate contro il consigliere sono gravi, dimostrano che hanno una forte paura della Lega e di Moranduzzo”.