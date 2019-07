Confindustria E Finint SGR * Trentino Minibond: « sottoscrittA l’operazione che coinvolge 9 PMI trentine per un importo DI 10,2 MLN »

Trentino Minibond, il nuovo basket bond di Finint SGR per nove PMI associate a Confindustria Trento. Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige, gestito da Finint SGR, ha investito, tramite la segnalazione dell’Associazione degli industriali trentini, in 9 diverse imprese della Provincia di Trento attraverso un’innovativa operazione di sistema per complessivi Euro 10,2 milioni.

L’operazione prosegue l’esperienza di successo iniziata nel febbraio 2015 con il comparto di Trento del Fondo, che dall’avvio della sua operatività ha investito Euro 118,75 milioni in imprese della Provincia Autonoma di Trento sottoscrivendo emissioni obbligazionarie ed erogando finanziamenti direttamente e/o indirettamente.

Nei perimetri delle attività ordinarie del Fondo, le emittenti di minibond c.d. “stand alone” sono state quasi esclusivamente medie imprese, con fatturato superiore a Euro 50 mln, che hanno fatto per la prima volta ricorso al mercato dei capitali, affiancando al tradizionale canale bancario una nuova forma di finanziamento attraverso strumenti di finanza innovativa e alternativa al canale bancario. Da tale contesto erano rimaste in parte escluse le piccole imprese con fascia di fatturato interessata compresa tra Euro 5-15 mln, ancora in grado per dimensione, struttura e costi di accedere al mercato dei capitali.

Da tali riflessioni Finint SGR ha sviluppato un’operazione di sistema che consente anche alle piccole imprese di accedere al mercato dei capitali a costi competitivi. L’operazione permette, da un lato, la riduzione dei costi fissi di emissione grazie ad economie di scala, dall’altro – attraverso un principio di mutualità tra i partecipanti – garantisce dei tassi competitivi per operazioni unsecured senza l’utilizzo di coperture e garanzie ulteriori.

Gli importi emessi sono differenziati per ciascun emittente in funzione dei fabbisogni finanziari e compresi tra Euro 0,5 e 1,6 milioni.

A differenza delle precedenti operazioni di sistema realizzate da Finint (Hydrobond, Elite Basket Bond ed Export Basket Bond), tenuto conto della dimensione complessiva, l’operazione Trentino Minibond non prevede la presenza di una SPV con cartolarizzazione dei minibond sottostanti e pertanto risulta essere una struttura più flessibile, commisurata alle esigenze del Fondo e alla natura delle imprese del territorio.

L’operazione è stata sviluppata in partnership con Confindustria Trento, che ha avuto un ruolo attivo nella segnalazione di una lista di aziende in linea con gli obiettivi del fondo. Tra le potenziali imprese partecipanti, Finint SGR ha selezionato le seguenti 9 società: Algorab (servizi e sistemi di telecontrollo), Cardioline (dispositivi diagnostici cardiologici), CMV (impiantistica per processi siderurgici), ELPPA (estrazione e lavorazione porfido), Erika Eis (gelati e krapfen), Eurotexfilati (commercio e produzione filati), Gaierhof (vitivinicolo), leMur (filati elastici) e Sartori Legno (pallets e imballaggi in legno).

L’assistenza legale nell’ambito dell’intera operazione è stata curata dallo studio legale Orrick.

“Ci avviamo al completo utilizzo dei fondi disponibili per il Comparto di Trento – afferma Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint SGR – grazie a un’operazione c.d. di basket bond innovativa e allo stesso tempo coerente con la vocazione del Fondo. E’ la prima volta, in Italia, che viene realizzata un’operazione di questo tipo: siamo riusciti nell’intento di semplificare le logiche delle precedenti emissioni di sistema rendendo lo strumento finanziario adatto alle esigenze di aziende anche di più piccole dimensioni, che hanno in questo modo la possibilità di disintermediare il canale bancario a costi competitivi e senza garanzie reali. Siamo fieri di vedere concretizzati i nostri sforzi nell’aggiungere sempre un nuovo tassello al nostro laboratorio di innovazione finanziaria al servizio delle imprese anche di dimensioni più contenute, mettendo a fattor comune la virtuosa collaborazione fra Pubblica Amministrazione locale e il mondo del risparmio gestito. Stiamo inoltre lavorando per replicare l’operazione anche nel Comparto dell’Alto Adige”.

Confindustria Trento, che ha partecipato attivamente all’operazione, esprime grande soddisfazione per la positiva conclusione dell’iniziativa, unica in Italia per caratteristiche e dimensioni delle imprese emittenti. Il vicepresidente Alessandro Lunelli sottolinea che è stato particolarmente entusiasmante coinvolgere le aziende associate in un progetto innovativo, che avvicina anche le piccole imprese a strumenti di finanza alternativa, per sostenere processi di crescita, normalmente utilizzati solo da grandi realtà: “L’Associazione ha creduto fin dal principio alla possibilità di aprire il mercato dei capitali anche alle piccole imprese trentine che ne avessero i numeri: tassi di crescita importanti, ottimi progetti imprenditoriali. Siamo convinti che il ricorso a forme di credito alternative al canale bancario tradizionale sia oggi una misura cruciale per sostenere gli investimenti e la crescita delle nostre aziende. Grazie a Finint SGR per il ruolo che ha svolto anche in questa operazione”.