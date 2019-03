confcommercio trentino * “ Mentorspritz Academy “: « Riparte il ciclo di incontri tra imprese e studenti universitari »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Riparte Mentorspritz Academy, il ciclo di incontri tra imprese e studenti universitari. Primo incontro dell’edizione 2019 mercoledì 27 marzo alle 18.45 con Diego Mosna.

Mercoledì 27 marzo inizia il nuovo ciclo di Mentorspritz, il format organizzato dai Giovani imprenditori del terziario di Confcommercio Trentino. Tre appuntamenti per confrontarsi con alcune delle migliori realtà imprenditoriali locali e per raccontare agli studenti universitari chi è e che cosa fa Confcommercio Trentino.

Inizia questa settimana il quarto Mentorspritz Academy, il collaudato format dei Giovani Imprenditori del Terziario, che si è svolgerà, anche per l’edizione 2019, presso la Facoltà di Economia di Trento. Il progetto consiste in tre serate con ospiti altrettanti affermati imprenditori e top manager locali; Mentospritz Academy è realizzato in collaborazione con l’associazione studentesca Jetn e si rivolge agli studenti dell’Università di Trento.

Ogni incontro verrà moderato da un docente universitario e introdotto dal Presidente di Confcommercio Giovani Trentino Paolo Zanolli, che illustrerà brevemente il mondo di Confcommercio Trentino, del gruppo Giovani Imprenditori del Terziario e lo scopo di questo ciclo di incontri: far conoscere alcune delle eccellenze locali tramite case history affermate.

La prima serata vedrà come ospite Diego Mosna, imprenditore e dirigente sportivo italiano, presidente della holding Diatec Group Spa e della società di pallavolo Trentino Volley Spa. Attraverso la sua esperienza imprenditoriale i partecipanti potranno conoscere che cosa lo abbia spinto a divenire prima sponsor, attraverso il gruppo Diatec, e poi presidente della Trentino Volley. Ospite della seconda serata, in programma il 15 aprile, sarà Fabrizio Lorenz, Presidente di Itas Mutua, che racconterà la storia della più antica mutua assicuratrice italiana e come gestire i rischi aziendali tramite le coperture assicurative. Nell’ultimo incontro, in calendario per l’8 maggio, sarà ospite Giorgio Fracalossi, Presidente del Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, che spiegherà la riforma del credito cooperativo e la nascita del nuovo gruppo bancario.

Gli incontri si concluderanno con un aperitivo di networking, un “mentorspritz”, dove gli ospiti avranno la possibilità di avere un confronto informale con i relatori dell’incontro.

«La finalità di questo nuovo ciclo – spiega il presidente del Gruppo giovani Paolo Zanolli – è analizzare case history di successo della nostra realtà, che in diversi ambiti hanno raggiunto l’eccellenza sia a livello locale che a livello nazionale». «È importante valorizzare le nostre realtà e far comprendere agli studenti che il nostro è un territorio attrattivo con società che investono in risorse e innovazione per competere sul mercato. L’obiettivo di questi incontri è sempre quello di fornire alla platea conoscenze pratiche in termini di gestione aziendale e valorizzazione del prodotto. Mentorspritz Academy, mediante esempi concreti di imprese leader nel loro settore, permetterà ai partecipanti di comprendere le strategie vincenti in ambito di gestione aziendale».

Ciascun incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Facoltà di Economia di Via Inama a Trento, con inizio ad ore 18.45. Per partecipare è necessario iscriversi nell’apposito form sul sito https://www.giovaniimprenditoritrentino.it