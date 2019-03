confcommercio trentino * TALENT COMMERCIALE 2019: « 5 studenti dell’istituto Upt di Arco passano le qualificazioni della sfida di vendita »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





I finalisti del Talent Commerciale 2019. 5 studenti di Upt passano le qualificazioni della sfida di vendita. L’attesa fase delle qualificazioni è finalmente arrivata: Il 12 marzo presso l’istituto Upt di Arco venti tra i più promettenti studenti trentini di Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario si sono sfidati nel talent di Confcommercio Alto Garda e Ledro dedicato alla simulazione di vendita.

La giornata è iniziata alle ore 9 quando i ragazzi di Cles, Tione, Trento, Rovereto e Arco si sono riuniti nell’auditorium allestito per la competizione. In scena un corner per ognuna delle cinque categorie merceologiche in gara: profumeria, prodotti tipici, elettrodomestici e tecnologia, calzature e abbigliamento.

Ripassate velocemente le regole, sono state estratte le categorie merceologiche e l’ordine di gara dei partecipanti. Il Talent è iniziato quindi con la profumeria, su cui si sono sfidati Ilhana Kalajdzini, Antonella Fanti, Zelije Ljutvijoska e Samia Guennout; successivamente prodotti tipici con Joshua Pedrini, Mattia Dalfovo, Caterina Zeni e Daniela Sinani; in seconda mattinata elettrodomestici e tecnologia con Fatima Boutebdja, Sharon Masè, Klaudia Ujka e Desiree Versini; calzature con Antonio Bertolini, Khawla Nouri, Manuel Giongo, Riccardo Ciccone; e infine ha chiuso le qualificazioni l’abbigliamento con Greta Gamper, Alessandro Creazzo, Rovena Shaba, Lenuta Timis.

La singola performance si è articolata in quattro momenti: un minuto iniziale per permettere al partecipante di spostare i prodotti e allestire il proprio banco; l’inizio effettivo della simulazione di vendita con l’accoglienza del cliente e con una prima fase di ascolto e proposta sulla base delle specifiche esigenze; l’intervento del “disturbatore” di lingua inglese o tedesca; la conclusione del colloquio di vendita.

A osservare attentamente la gara, la giuria composta da tre associati di Confcommercio Alto Garda e Ledro: Manuela Stein, North Lake Shop; Nicola Ribaga, Ribaga Self-service; Erna Dallona, Moser Sport.

Nel primo pomeriggio l’annuncio dei vincitori delle qualificazioni: Daniela Sinani, Sharon Masè, Desiree Versini, Joshua Pedrini, Rovena Shaba.

Nella fase finale i cinque classificati si sfideranno con i prodotti di rispettive cinque aziende associate a Confcommercio Alto Garda e Ledro: Rovena Shaba con i prodotti tipici di Agraria Riva del Garda, Joshua Pedrini con l’abbigliamento di Bertamini Shop – Your Fashion Point, Sharon Masè con le scarpe di Calzature Dro, Daniela Sinani con i prodotti di elettronica e tecnologia di VideoGarda – Expert, e Desiree Versini con i prodotti di Profumeria Magnolia.

L

’appuntamento è per la finalissima del 24 maggio a partire dalle 20.00 al Cantiere 26 di Arco.