confcommercio trentino * Piano d’ambito economico: « Paolo Zanolli nuovo presidente » (foto)

Una nuova presidenza per il Piano d’Ambito Economico. Dopo i due anni passati sotto la guida di Gianluca Barbacovi (attuale Presidente di Coldiretti Trentino), la presidenza del Piano d’Ambito Economico passa ora a Paolo Zanolli, Presidente dei giovani di Confcommercio.

«Con grande onore – dichiara Paolo Zanolli, presidente del Gruppo giovani imprenditori del Terziario aderente a Confcommercio Trentino – assumo l’impegno di condurre il tavolo per il prossimo biennio, continuando il percorso intrapreso dalla passata presidenza nell’ottica di valorizzazione della qualità del nostro territorio e stimolare lo spirito associativo e le sinergie fra i giovani imprenditori e le categorie economiche e professionali».

«Ringrazio il Piano d’Ambito Economico e tutte le associazioni che lo compongono – il saluto di Gianluca Barbacovi, presidente di Coldiretti Trentino – questi anni hanno rappresentato per me un’importante occasione di crescita e di formazione. Con piacere passo la presidenza a Paolo Zanolli, con i migliori auguri per il biennio 2019 – 2020: che sia fruttuoso e ricco di momenti di condivisione».

Il Piano d’Ambito Economico (Pae) è uno strumento delle Politiche Giovanili delle Provincia autonoma di Trento che, a differenza dei Piani Giovani di Zona, non raggruppa associazioni e enti in funzione del contesto territoriale bensì in funzione di un ambito di riferimento, in questo caso quello economico.

Il Pae rappresenta infatti i settori economici giovanili dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Turismo, della Cooperazione, dell’Industria e del Terziario e svolge quindi un’importante funzione di luogo privilegiato d’incontro tra i rappresentati delle associazioni imprenditoriali giovanili che, attraverso innovazione e lavoro di rete efficace, vogliono dare sostegno e slancio alla creazione e sviluppo d’impresa. Il Piano d’Ambito Economico permette la realizzazione di progetti dedicati ai giovani imprenditori e al miglioramento delle loro competenze e vuole contribuire alla costruzione di un sistema economico trentino sempre più innovativo e sostenibile, finanziando progetti di contaminazioni tra comparti economici diversi.