CONFCOMMERCIO TRENTINO * COPPA DEL MONDO: « LA NAZIONALE PARAOLIMPICA DI CICLISMO HA SCELTO SORAGA IN VAL DI FASSA COME SEDE DEL PROPRIO RITIRO »

La Nazionale di paraciclismo guidata dal commissario tecnico Mario Valentini ha scelto Soraga in Val di Fassa come sede del proprio ritiro in vista dei prossimi eventi di agosto e settembre. Dopo l’Abruzzo, è il Trentino ad ospitare gli atleti che dall’8 luglio e fino al prossimo 19 luglio si allenano sulle strade della Val di Fassa, con base a Soraga.

La sistemazione e l’accoglienza di Alex Zanardi e compagni è stata curata da Trentino holidays e Trentino Booking, società del gruppo Confcommercio Trentino che si occupano di ricettività e turismo, che hanno presentato un progetto più convincente rispetto ad altre località italiane che si erano candidate ad ospitare gli atleti.

Grazie anche alla collaborazione di Funivie Buffaure e del Park Hotel Avisio di Soraga – dove sono ospitati gli atleti -, il Trentino può mettere in luce due aspetti particolarmente importanti della propria identità turistica: la naturale predisposizione verso l’attività fisica, anche agonistica, del territorio assieme alla professionalità delle strutture ricettive, in grado di corrispondere alle esigenze di accessibilità e praticabilità degli ospiti diversamente abili.

Ecco nel dettaglio i campioni del paraciclismo azzurro che si alleneranno in Val di Fassa:

Addesi Pierpaolo – Team LevanteAmadeo Roberta – Bee And Bike

Anobile Fabio – Alove Team Asd

Cecchetto Paolo – Team Equa

Colombari Diego – Polisportiva Passo Asd Onlus

Cornegliani Fabrizio – Team Equa

Cretti Claudia – Born To Win G20 Boiler Parts Ambedo

Danzi Alessandro – A.S.D. Pedale Scaligero

Farroni Giorgio – Anthropos Asd

Masini Giancarlo – Anthropos Asd

Mazzone Luca – Circolo Canottieri Aniene

Mele Eleonora – One Gear A.S.D.

Mestroni Federico – Tigullio Handbike Team

Panizza Riccardo – Team Comobike Asd

Pittacolo Michele – Pittabike A.S.D.

Pizzi Ivano – Team Levante

Podesta’ Vittorio – Tigullio Handbike Team

Porcellato Francesca – Active Team La Leonessa

Tarlao Andrea – Team Levante

Vitelaru Ana Maria – Anmil Sport Italia

Zanardi Alessandro – Circolo Canottieri Aniene