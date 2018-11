Confcommercio Trentino * assemblea FAITA: Failoni, ” nel mio mandato voglio si affronti il tema della reddittività, cioè dell’attrattiva di un turismo qualificato e maturo “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La prima uscita pubblica del neo assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni è avvenuta durante l’assemblea di Faita Trentino, l’associazione guidata dal presidente Livio Valentini e aderente a Confcommercio Trentino che riunisce i gestori di campeggio della provincia.

«La vostra categoria – ha detto l’assessore Roberto Failoni– è molto importante per il turismo trentino, non soltanto in termini numerici ma anche per gli sforzi che da anni rivolgete verso la continua ricerca della qualità e del miglioramento delle strutture».

«Conoscete la mia avversione a parlare esclusivamente di presenze come indicatore significativo: nel mio mandato voglio si affronti il tema della reddittività, cioè dell’attrattiva di un turismo qualificato e maturo. Da parte mia c’è la massima disponibilità al dialogo e al confronto. Durante la campagna elettorale ho girato tutto il Trentino e ho potuto conoscere potenzialità e problemi del nostro settore: il mio impegno è continuare ad ascoltare e garantire la presenza della provincia a fianco delle imprese».

Durante l’assemblea, dedicata alle strategie di marketing della categoria, è stato inevitabile il riferimento ai danni provocati dalla recente ondata di maltempo che ha piegato il Trentino e che ha riguardato anche alcune aziende associate; un lungo applauso ha testimoniato la vicinanza – umana ancor prima che professionale – al presidente Livio Valentini, titolare del camping Dolomiti di Dimaro devastato dalla disastrosa piena del rio Rotian. «Cerchiamo di coinvolgere anche lo Stato – ha rassicurato l’assessore Failoni – per poter intervenire con rapidità ed efficacia. Contiamo a breve di poter dare indicazioni su tempi e modi di recupero dei danni patiti dalle imprese».

