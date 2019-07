Comunità Territoriale Val di Fiemme * incontri culturali: « Monsignor Tisi e il biblista Vivaldelli a Cavalese per riflettere sul valore dello stare insieme »

Monsignor Tisi e il biblista Vivaldelli a Cavalese per riflettere sul valore dello stare insieme. Creare occasioni di incontro e confronto a residenti e ospiti per riflettere sul valore e il senso del vivere in comunità, oggi minacciato da una cultura che esaspera l’individualità. Con questo obiettivo, l’Unità pastorale Santa Maria del Cammino propone, con il patrocinio e la collaborazione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, del Comune di Cavalese, di BioEnergia e dell’associazione NOI, una serie di appuntamenti estivi.

Si inizia venerdì 19 luglio, quando sarà proposta una serata di riflessione sui temi della sostenibilità e dell’ambiente, in occasione dei 20 anni di attività di BioEnergia Fiemme. Alle 20.30, presso la centrale di Cavalese, al Fiemme Green Valley Talk interverrà anche il vescovo di Trento monsignor Lauro Tisi. La serata è organizzata con il patrocinio della Fondazione Stava 1985.

Martedì 30 luglio, invece, il noto biblista e saggista Gregorio Vivaldelli sarà al PalaFiemme di Cavalese (con inizio alle ore 21). Il tema della serata sarà “…del cammin di nostra vita”: l’incipit della Divina Commedia, che pone l’accento sul pronome “nostro”, sarà il pretesto per approfondire alcune prospettive comunitarie.

Si sta inoltre pianificando una terza serata per il mese di agosto, sempre legata al tema del fare ed essere comunità.

Questa serie di incontri prende spunto da alcune proposte analoghe che da alcuni anni vengono organizzate in Val di Fassa e in Primiero. L’Unità pastorale vuole offrire ad ospiti e a residenti occasioni di confronto su temi importanti per la vita di ciascuno: con l’aiuto di esperti e relatori autorevoli si spera di offrire alla comunità religiosa e laica chiavi di lettura del nostro tempo.