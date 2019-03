comune di trento – polizia locale * Incidente galleria martignano: « dopo la morte del conducente disposto il sequestro dei mezzi per individuarne le cause »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Questa mattina verso le ore 07.48 all’interno della galleria di Martignano, S.S. 47, in direzione Pergine Valsugana, una Fiat Punto ha tamponato violentemente un tir in avaria fermo sulla corsia di marcia. L’autoarticolato, un Volvo Truck, a causa di un problema tecnico, aveva interrotto la marcia subito dopo aver percorso qualche centinaia di metri all’interno della galleria.

A causa del forte impatto il conducente della Fiat Punto ha perso la vita sul colpo, e per espletare i rilevi, la rimozione dei veicoli ed il ripristino della carreggiata, la galleria è stata chiusa al traffico e lo stesso fatto deviare sulla via Bassano.

A causa dell’incidente ci sono state alcune problematica alla viabilità, ma contestualmente sono state adottate tutte le deviazioni e agevolazioni per evitare al massimo il disagio.

La riapertura della galleria di Martignano è stata rallentata a causa dell’intervento per la rimozione dell’autoarticolato, che si è rilevata particolarmente difficoltosa.

Sono in corso accertamenti per individuare l’esatta dinamica dell’incidente e le sue cause ed è stato disposto il sequestro di entrambi i mezzi onde consentire l’esame del dispositivo corono tachigrafo installato sull’autoarticolato e del dispositivo elettronico mobile dotato di rilevatore Gps, capace di registrare i dati inerenti la circolazione dei due veicoli.

La polizia locale, presente sul posto fin dai momenti immediatamente successivi all’incidente, ha coordinato le operazioni di rilievo rapportandosi con gli altri enti coinvolti, la Provincia proprietaria della strada, il soccorso medico, i Vigili del Fuoco. Ha inoltre regolato il traffico sulle deviazioni predisposte.