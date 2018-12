comune di trento * Notte Bianca invernale: ” in programma in città sabato 5 gennaio 2019 “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Torna la Notte Bianca, fino al 2 gennaio aperte le adesioni. Torna dopo la prima edizione dello scorso anno la Notte Bianca invernale, in programma in città sabato 5 gennaio 2019.

La programmazione di massima prevede l’apertura prolungata dei negozi che vorranno aderire, l’apertura dei Mercatini di Natale fino alle 23 e, per gli esercizi all’interno della zona a traffico limitato già in possesso di concessione di suolo pubblico per il plateatico, l’autorizzazione alla mescita all’esterno e la possibilità di fare musica fino alle 23. È consentito proseguire l’attività fino alle 2 solo all’interno del locale.