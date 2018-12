comune di trento * Incendio via Maccani: ” aperta una procedura d’urgenza con Itea “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Incendio via Maccani, aperta procedura urgenza con Itea. Si è tenuta oggi al servizio attività sociali una riunione operativa per fare il punto della situazione dopo il grave incendio che sabato notte in via Maccani ha distrutto l’intero ultimo piano di un immobile.

L’Amministrazione comunale ha aperto una procedura d’urgenza con l’Istituto trentino per l’edilizia abitativa (Itea SpA), che permette di individuare alloggi aggiuntivi da destinare alle famiglie sfollate, attualmente ospitate presso il centro formativo provinciale di Candriai o che hanno trovato ospitalità temporanea presso familiari e amici. Le soluzioni saranno individuate caso per caso, salvaguardando il contesto normativo.

Domani tutti gli interessati sono convocati al servizio casa e residenze protette per essere dettagliatamente informati sull’iter da seguire.

Si sta intanto concordando con la proprietà una modalità per individuare un soggetto unico a cui enti e associazioni possano fare riferimento per aiutare le famiglie senza casa, offrendo vestiti, generi alimentari, ma anche possibili offerte di alloggi temporanei.