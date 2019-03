comune di trento * “ Happy snow “: « Annullato lo sci notturno del 7 marzo sul Bondone per problemi meteo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Annullato lo sci notturno di questa sera sul Bondone, Trento Funivie comunica che – viste le previsioni meteorologiche in intensificazione nel pomeriggio/sera – lo sci notturno “Happy snow” di oggi sul Bondone è annullato. La perturbazione potrebbe infatti compromettere la visibilità e la sicurezza delle piste.

*

Info: pagina Facebook facebook.com/montebondone o sul sito internet www.skimontebondone.it.

NEW 2018/2019: La Skiarea Monte Bondone direttamente sul tuo smartphone!

E’ attivo un servizio WhatsApp per ricevere tutte le notizie relative alla Skiarea Monte Bondone direttamente sullo smartphone. Per iscriversi, è sufficiente salvare nei contatti il numero +39 389 0141003 ed inviare un messaggio con il testo “NEWS ON”. Il servizio è gratuito e completamente anonimo grazie alla modalità WhatsApp’s broadcast.

La nuova App ufficiale Monte Bondone è ora disponibile su Google Play e Apple Store che consente, oltre ad avere la situazione piste ed impianti live con un solo click, di ottenere un tracker GPS offline e statistiche e cronologia delle proprie attività.