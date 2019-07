COMUNE DI TRENTO * “Degradè“: « finito in prossimità dei Giardini Lungo Fersina il murale che promuove inclusione sociale, dialogo e convivenza »

Degradè, finito il murale che promuove inclusione sociale, dialogo e convivenza. Lo scorso fine settimana ha preso nuova vita la parete del sottopasso della ferrovia sulla pista ciclabile in prossimità dei Giardini Lungo Fersina, prima deturpata da scritte e graffiti, grazie alla realizzazione di un’opera di arte collettiva che ha utilizzato il linguaggio della street art e un percorso partecipato e aperto agli abitanti del quartiere per lanciare un messaggio di inclusione sociale, dialogo e convivenza.

È stato così raggiunto l’obiettivo del patto di collaborazione Degradè, proposto da Silvia Gadda, in qualità di rappresentante di un gruppo informale di cittadini e referente del collettivo Contra la Pared, e a cui hanno aderito l’Associazione sportiva dilettantistica Intrecciante, Arte Migrante, l’Associazione Alchemica e l’Associazione Il Gioco degli Specchi

Il patto, stipulato nell’ambito del regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, si inserisce nel contesto delle attività messe in campo dall’Amministrazione comunale per sostenere i cittadini che vogliono salvaguardare il decoro urbano, contrastando in particolare il vandalismo grafico che contribuisce in maniera sensibile ad aumentare il degrado urbano e il senso di insicurezza dei cittadini e a danneggiare il patrimonio culturale

Il servizio Beni comuni e gestione acquisti ha coinvolto nell’istruttoria il servizio Gestione strade e parchi e il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili per la valutazione degli elementi tecnici di fattibilità e la Circoscrizione di San Giuseppe – Santa Chiara per le valutazioni di opportunità, ottenendo altrettante valutazioni positive.

È stata coinvolta anche la Rete Ferroviaria Italiana – Direzione territoriale produzione Verona, in quanto proprietaria del sottopasso ferroviario, che ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione del murale, formulando alcune indicazioni di cui si è tenuto conto nella coprogettazione.