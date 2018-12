comune di trento * Censimento permanente: ” si avvicina la conclusione del periodo di rilevazione “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Censimento permanente, si avvicina la conclusione del periodo di rilevazione. Proseguono le operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che prevedono la raccolta di alcuni dati riferiti alle famiglie abitualmente dimoranti nel Comune di Trento.

L’obbiettivo non è solo quello di assolvere gli obblighi imposti dalla comunità europea, ma anche di fornire un quadro informativo aggiornato riguardante la popolazione residente sul territorio.

Le famiglie coinvolte, estratte casualmente, hanno già ricevuto una o più lettere di invito alla compilazione da parte di Istat – Istituto nazionale di statistica. Alle famiglie che non hanno ancora risposto, arriverà nei prossimi giorni un’ulteriore sollecito alla compilazione del questionario.

Il questionario può essere compilato utilizzando diverse modalità:

• autonomamente da casa, direttamente on-line, utilizzando il link e le credenziali di accesso riportate nella lettera (entro il 12 dicembre)

• attendendo a casa il passaggio dei rilevatori incaricati dal comune, che sono impegnati in questi giorni nel recupero dei questionari mancanti presso il domicilio delle famiglie facenti parte del campione (fino al 20 dicembre)

• recandosi presso Centro comunale di rilevazione, sito in via Alfieri, 6 – I piano, che rimane a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e per un aiuto alla compilazione con i seguenti orari (fino al 20 dicembre): lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 14, giovedì dalle 8 alle 16, venerdì dalle 8 alle 12. A di fuori degli orari di apertura, è possibile fissare un appuntamento (tel. 0461 884339). Dopo le ore 12 è necessario suonare il campanello per accedere agli uffici.

Gli operatori comunali sono a disposizione anche telefonicamente, contattando il numero 0461 884339 oppure possono essere contattati tramite e-mail, all’indirizzo ufficio_studistatisitca@comune.trento.it.