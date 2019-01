comune di trento * bilancio natale 2018: Stanchina « la ruota panoramica un vero successo, nei week end registrate il 63% di presenze »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Un Natale di grande rilevo turistico. Primo bilancio dell’assessore Roberto Stanchina: la ruota panoramica un vero successo.

E’ tempo di un primo bilancio per l’assessore al turismo Roberto Stanchina dopo un concerto di fine anno importante e partecipato ( più di 4000 presenze ) e un Capodanno dei bambini che ha confermato le aspettative. Oltre 200 i bambini che hanno festeggiato il nuovo anno in piazza ed importanti i numeri raggiunti in piazza S. Maria con più di 2000 partecipanti ai laboratori didattici organizzati in collaborazione con la Coldiretti e il Consorzio Trento Iniziative.

La vera sorpresa è però giunta da piazza Dante, un luogo riscoperto dai trentini ed apprezzato dai turisti grazie alla ruota panoramica. Da una prima analisi dei dati emerge come gli utenti della ruota siano stati per un 60% turisti e un 40 % residenti in città. La presenza turistica per un 15% perveniva da fuori città e il 45% da fuori regione.

A salire sulla ruota inoltre sono state in gran parte le famiglie con bimbi per oltre il 70%. Il flusso maggiore è stato registrato nei week end con un 63% di presenze mentre nel corso della settimana la partecipazione si assestava al 40 %. Interessanti le fasce d’età: 0-12 anni il 14% ; 13-30 anni il 18%; 31 -60 58%;oltre i 60 il 10%.

L’obiettivo è di consolidare l’esperienza nei prossimi due anni integrandola ed arricchendola con novità e ulteriori attrazioni.

Nella prossima settimana, chiusa l’attività dei Mercatini , è in programma un primo report con l’Apt con cifre importanti di un esperienza espositiva che si rivela da record.