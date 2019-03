comune di trento * 95° anniversario Panificio Pulin: « i festeggiamenti sabato 9 marzo alle 11 (sala Falconetto) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Domani il Panificio Pulin festeggia il 95° anniversario. Domani, sabato 9 marzo alle ore 11 in sala Falconetto di via Belenzani, verranno festeggiati i 95 anni di attività del Panificio Pulin.

Forse non tutti sanno che il pane Pulin si fa ancora in centro storico, in via Cavour: come accadeva una volta, quando laboratorio e rivendita erano un tutt’uno, sicché il pane viaggiava solo dentro ai sacchetti dei clienti.

Qui, all’ombra della torre della Tromba, il pane sfornato prima da Italo, poi da Arnaldo e infine da Andrea, l’attuale titolare, è cambiato profondamente quanto a forme, farine, impasti, ma è rimasto lo stesso per quanto riguarda il processo di lavorazione, che è sempre artigianale, in parte ancora manuale, in ossequio a una tradizione che costituisce l’anima stessa dell’impresa.

Apriranno l’evento le note dell’armonica e del pianoforte di Santo Albertini.

Seguirà un brindisi in collaborazione con la Scuola dell’Arte bianca di Rovereto.