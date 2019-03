COMUNE di ROVERETO (tn) * trattazione tema Ladurner – riunione circoscrizioni: « l’assessore Tonina ha più volte rimarcato come l’ente “abbia dovuto” dare l’approvazione all’impianto »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Impianto Ladurner: riunione delle circoscrizioni. Una riunione congiunta dei consigli circoscrizionali è stata indetta per lunedì 18 marzo alle ore 20,30 al teatro parrocchiale di Lizzana per la trattazione del tema Ladurner ovvero la discussa collocazione sul territorio comunale di un impianto integrato di ossidazione a umido dei fanghi biologici e trattamento reflui (vedi allegata convocazione).

Come noto alla vicenda è stata dedicata ieri anche una seduta consigliare con la partecipazione dell’assessore provinciale Mario Tonina che ha più volte rimarcato come l’ente “abbia dovuto” dare approvazione all’impianto. Era presente anche la dirigenza provinciale che ha steso la delibera in cui la Provincia alloca l’impianto (nonostante il “no” reiteratamente espresso dal Comune di Rovereto).

Nel corso della seduta, alla quale hanno partecipato dai banchi del Consiglio anche i referenti di tutte le circoscrizioni cittadine, il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga ha fornito ampia e documentata cronistoria di quanti atti il Comune abbia compiuto per acclarare la posizione nettamente contraria all’impianto.

La discussione consiliare può essere visionata a questo link