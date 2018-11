COMUNE di ROVERETO (tn) * maltempo: ” Proseguono i controlli nel territorio “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Proseguono i controlli nel territorio. Il maltempo dei giorni scorsi impone di proseguire il monitoraggio del territorio.

A tale importante funzione ai fini di prevenire frane e smottamenti stanno provvedendo in queste ore i Custodi Forestali del Comune di Rovereto e i Vigili del Fuoco.

Il Comando di Rovereto – in particolare – ha predisposto per la giornata di oggi due squadre di vigilanza a controllo del territorio.

Si tratta di una misura precauzionale a presidio delle zone che hanno evidenziato criticità nei giorni scorsi e di controllo sugli argini di Adige e Leno.

Quanto alle previsioni, Meteo Trentino evidenzia ancora delle instabilità ma la previsione è in netto miglioramento.