COMUNE DI ROVERETO (TN) * MALTEMPO: ” L’ACQUA È SICURA E ASSOLUTAMENTE POTABILE “

L’acqua di Rovereto è potabile: lo riconferma Novareti che in questi giorni (ed anche oggi 1.11.2018) ha costantemente eseguito e ripetuto nel tempo le analisi sulla rete idrica.

La torbidità notata in talune aree della città (esempio Brione e via Benacense) non presenta alcuna pericolosità.

“Il fenomeno – peraltro in via di esaurimento – è legato alla presenza di limo finissimo sgorgato alla sorgente” afferma l’ing. Frinsinghelli, responsabile operativo del servizio idrico di Novareti, che conferma: dalle analisi eseguite in questi giorni, l’acqua di Rovereto ha sempre mantenuto la sua potabilità.

E’ quindi oltre che controllata, sicura e assolutamente potabile.