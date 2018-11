comune di rovereto (tn) * Concertone dell’Immacolata con Angelo Branduardi: ” parte dell’incasso andrà a favore della Campagna Pat ‘ Calamità 2018 ‘ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Concertone dell’Immacolata con Angelo Branduardi: parte dell’incasso andrà a favore della Campagna Pat “Calamità 2018”.

La Giunta del Comune di Rovereto ha deciso il beneficiario di parte dell’incasso (30%) proveniente dai ticket del “Concertone dell’Immacolata 2018”: andrà alla campagna “Calamità Trentina 2018” promossa dalla Provincia Autonoma di Trento.

Una finalità perfettamente coerente con l’anima “verde” di Angelo Branduardi, artista-menestrello protagonista 2018 di questo evento molto atteso che negli anni scorsi ha sempre registrato grande successo da parte del pubblico. Il “concertone” come si ricorderà ha portato in Piazza Umberto Savoia – sotto la cupola del Mart – star della canzone italiana del calibro di Mario Biondi, Franco Battiato, Max Gazzè.

Come noto il concerto è promosso da Comune di Rovereto e Centro Servizi Culturali Santa Chiara con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto e Dolomiti Energia.

Fin dalla sua prima edizione l’appuntamento dell’8 dicembre si è sempre caratterizzato anche per lo scopo benefico dell’iniziativa, considerato che una percentuale dell’incasso è stata destinata a particolari progetti o per aiutare associazioni che si occupano di disagio a vari livelli. Quest’anno la percentuale si è alzata del 10% rispetto agli scorsi anni.

Angelo Branduardi sarà accompagnato dalla sua band. Artista conosciuto ed apprezzato, ha attraversato, con positivo riscontro di pubblico e di critica, più generazioni grazie al suo inconfondibile timbro stilistico nel palcoscenico della musica italiana. Con le sue ballate medievali e i suoi testi poetici, il musicista lombardo è l’indiscusso “menestrello” del nostro cantautorato. In quasi trent’anni di musica, è riuscito a trapiantare nella canzone italiana la predilezione per il fiabesco, che attinge dal repertorio delle leggende popolari, soprattutto francesi, ma anche tedesche, inglesi, irlandesi, ebraiche.

L’ ingresso al concerto ha ticket molto agevolati:

intero € 10,00

gli under 14 pagheranno solo € 1,00

La prevendita è già iniziata presso

• Casse Rurali Trentine convenzionate in orario di sportello

• online sul sito Primiallaprima.it

• il giorno del concerto a partire dalle ore 18.00 presso Teatro Zandonai

Info: n° 800013952