comune di rovereto (tn) * attentato ex-Alpe: valduga, ” atto irresponsabile, contro una comunità civile che in quel luogo sta programmando il proprio futuro “

Sindaco Valduga condanna attentato ex-Alpe. La dichiarazione del Sindaco Francesco Valduga in merito all’attentato ai mezzi della ditta Misconel Srl che sta lavorado alla bonifica bellica sull’area ex-Alpe a Rovereto.

“Ogni atto di violenza e prevaricazione, in qualsiasi forma espresso, va severamente condannato, indipendentemente dalle ragioni di una eventuale protesta perchè non c’è protesta che giustifichi atti come questi, tanto più quando vengono condotti contro una impresa che sta lavorando per restituire alla collettività un importante brano di città, dove troveranno sede un parco e una scuola. E’ dunque un atto insensato e irresponsabile, contro una comunità civile che in quel luogo sta programmando il proprio futuro.

Quali siano la matrice, le motivazioni e quali siano i resposansabili sta alle Forze dell’Ordine ricostruirlo e comunicarcelo: le indagini sono in corso. Ci auguriano possano portare presto ad identificare i colpevoli autori di questo assurdo gesto.