Comun General de Fascia * ‘ Berlichete ‘: ” il ladino è un gioco, al via l’iniziativa Dal 9 al 30 novembre “

“Berlichete!”: il ladino è un gioco. Dal 9 al 30 novembre, l’iniziativa del Comun general de Fascia per favorire l’uso della lingua di minoranza, fa divertire i bimbi tra 5 e 8 anni con le attività di MarameoLab.

Pronti a divertirvi parlando ladino? Come? Con “Berlichete!”. Si tratta di una iniziativa, promossa dai Servizi linguistici e culturali del Comun general de Fascia, che prevede per i bambini dell’ultimo anno di asilo e fino al terzo anno delle elementari di partecipare a giochi e laboratori creativi ogni venerdì, dal 9 al 30 novembre dalle 16 alle 18 nella sala grande del Comun general.

Le attività, organizzate e condotte dalle ragazze esperte di didattica, di MarameoLab, invitano i bambini a comunicare in ladino. La finalità di “Berlichete!”, progetto del “Piano organico di politica linguistica e culturale”, è incrementare in Val di Fassa i nuovi locutori, attraverso percorsi piacevoli. L’avvicinamento alla lingua di minoranza in modo divertente agevola la sua diffusione tra le giovani generazioni e le famiglie. I bimbi che partecipano a “Berlichete!”, ricevono un dono e sorprese per giocare col ladino. Iscrizioni aperte fino alle 16 del 6 novembre, chiamando i Servizi linguistici e culturali del Comun general de Fascia al numero 0462764500 (opzione 4). Le famiglie possono scegliere, per i figli, un giorno tra 9, 16, 23 e 30 novembre.

Comunicat stampa

“Berlichete!”: l ladin l’é n jech

Dai 9 ai 30 de november la scomezadiva del Comun general de Fascia per favorir la doura del lengaz de mendranza la fèsc endeletèr i bec, anter i 5 e i 8 egn, con la ativitès de MarameoLab

Siede vertesc a ve goder col ladin? Co pa? Con “Berlichete!”. Se trata de na scomenzadiva, endrezèda dai Servijes linguistics e culturèi del Comun general de Fascia che la perveit, per i bec da l’ultim an de la scolina a la terza populèra, de tor pèrt a jeghes e laboratories creatives vigni vender, dai 9 ai 30 de november da les 16 a les 18, te Sala Grana del Comun general de Fascia.

La ativitedès, metudes a jir da la bezes espertes de didatica de MarameoLab, les envìa i bec a rejonèr per ladin. L’obietif de “Berlichete!”, projet che fèsc pèrt del “Pian organich de politica linguistica e culturèla”, l’é chel de smaorèr te Fascia i neves locutores tras percorsc gustegoi. L’arvejinament al lengaz de mendranza a na vida deletegola favoresc sie sparpagnamẹnt anter la neva generazions e la families. I bec che tol pèrt a “Berlichete!” ciapa n don e sorpreses per jièr col ladin. Vegn tout su la enscinuazions enscin ai 6 de november da les 16.00 chiaman ite i Servijes linguistics e culturèi del Comun general de Fascia, telefon 0462/764500 (opzion 4). La families pèl cerner per si bec una de la dates a la leta anter 9, 16, 23 e 30 de november.

Comun General de Fascia