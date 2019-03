COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * Manifestazione gruppi anarchici 16 marzo: Lombardi, « un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine per l’efficienza dimostrata »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Manifestazione gruppi anarchici 16 marzo – il prefetto Lombardi ringrazia le Forze di Polizia. Il Commissario del Governo Prefetto Sandro Lombardi esprime viva soddisfazione e un sentito ringraziamento al Questore Giuseppe Garramone per l’alta professionalita nell’organizzare i servizi di controllo in occasione della manifestazione indetta dai gruppi di matrice anarchica – provenienti da diverse città d’Italia – che ha avuto luogo sabato 16 marzo scorso nel centro del comune capoluogo.

Il Prefetto Lombardi esprime altresi’ un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine territoriali e di rinforzo – impegnate nell’occasione – per l’efficienza dimostrata consentendo che la manifestazione si svolgesse ordinatamente e senza apprezzabili ripercussioni sull’ordine pubblico nel rispetto del centro storico di Trento.

Il Commissario del Governo ritiene di rivolgere un particolare ringraziamento anche alla polizia locale ed al personale del comune di Trento per la preziosa collaborazione sia nella fase di pianificazione delle misure organizzative sia in quella di attuazione delle misure di controllo, ed a conclusione della manifestazione per il loro qualificato contributo al tempestivo ripristino delle ordinarie attivita’ cittadine.