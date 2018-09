commissariato del governo provincia di trento * ” il prefetto gioffrÈ incontra il nuovo questore garramone in VISITA DI INSEDIAMENTO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nella mattinata odierna il Prefetto Pasquale Gioffrè ha ricevuto a Palazzo del Governo la visita del dottor Giuseppe Garramone, in occasione del suo insediamento quale nuovo Questore di Trento.

Il Prefetto Gioffrè ha rivolto al Questore il più cordiale benvenuto, rammentando il rapporto di reciproca stima e di fiducia risalente ai tempi in cui entrambi erano in servizio a Genova, indirizzandogli i migliori auguri di buon lavoro per l’impegnativo incarico, nella prospettiva della massima proficua collaborazione.

L’incontro è stato anche il primo momento di riflessione sulle tematiche dell’ordine e sicurezza pubblica e per la pianificazione dei prossimi appuntamenti di lavoro.

Il Questore ha assicurato il suo personale impegno e la massima disponibilità nel comune intento di assicurare condizioni sempre più soddisfacenti sotto il profilo della sicurezza dell’intera comunità trentina.