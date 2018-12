Comitato Manifestazioni di Pozza (tn) * ‘ The Best Christmas Tree ‘: ” L’albero di Natale, che emoziona di più e una foto da mandare “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





The Best Christmas Tree – L’ albero di Natale, che vi emoziona di più e una foto da mandare.

A Pozza di Fassa (Tn), l’albero di Natale lo fotografate voi perché per rispetto alla strage dei boschi si è scelto di non tagliarne e distribuirne.

Il Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa, ha ideato una bellissima iniziativa creativa e rispettosa dell’ambiente, per dare un segnale forte e proteggere gli alberi in quella che è stata la loro stagione più difficile. Nasce così “The Best Christmas Tree ” ovvero “Esprimi il tuo Natale, condividi con noi le tue emozioni ed inviaci la tua foto con l’albero di Natale che ti emoziona di più!”.

Sarà un albero decorato per le feste, fotografato ovunque che li rappresenterà tutti a Pozza, dove a parte il piccolo albero illuminato posto in piazza del Malgher, per rispetto alla recente tragedia ambientale, che ha colpito i boschi del Trentino e delle province limitrofe, è stato scelto di non tagliarne e distribuirne come consuetudine alle famiglie.