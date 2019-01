Codici * vendita pellet online: « prestare massima attenzione quando si acquista il legno da riscaldamento soprattutto se richiesto il pagamento anticipato »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Codici: attenti al pellet online, la truffa è in agguato, Cambia l’azienda, ma il modus operandi resta lo stesso. L’Associazione Codici ha segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un nuovo caso anomalo di vendita di pellet.

Protagonista la società Eco Pellet Impresa, che, tramite il suo sito internet e la pagina Facebook Eco Pellet Online che ne reclamizza le offerte, starebbe vendendo legno da riscaldamento senza però consegnarlo ai clienti una volta ottenuto il pagamento.

L’Associazione Codici ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di clienti preoccupati per il ritardo nelle consegne. Ad aggravare la situazione ci sono alcuni particolari. La società non fornisce dati essenziali quali codice fiscale o partita Iva, recapiti telefonici. Non solo. L’indirizzo della sede è lo stesso di quello di un’altra attività, la Legno Marchioro Guido di Padova, sempre legata alla vendita di combustibili solidi ma estranea alla Eco Pellet Impresa, tant’è che il titolare ha sporto denuncia.

Nei mesi scorsi si è verificata la vicenda della Doc Pellet – Ca.Ox, società diventata tristemente famosa per aver venduto pellet a decine di clienti scomparendo poi al momento della consegna.

Alla luce di quanto accaduto, Codici invita i consumatori a prestare la massima attenzione quando si acquista il legno da riscaldamento, soprattutto nei casi in cui viene richiesto il pagamento anticipato. Al tempo stesso, l’Associazione invita la Eco Pellet Impresa a chiarire la situazione, fornendo delle risposte ai clienti che chiedono informazioni sui tempi di consegna della merce acquistata e pubblicando tutti i dati essenziali per comprovare la propria serietà.

Codici vigilerà su questa vicenda ed invita i clienti della Eco Pellet Impresa che hanno pagato la merce senza però riceverne la consegna a segnalare il proprio caso contattando lo Sportello Nazionale al numero 06.5571996 oppure all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.