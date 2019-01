CODACONS * TERZO SETTORE: « il PREMIER CONTE RIFIUTA DI FARCI ACCEDERE ALLA RIUNIONE, ESCLUSIONE ILLEGITTIMA, RICORRIAMO AL TAR »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Fisco: Premier Conte rifiuta di far accedere il Codacons alla riunione odierna sul Terzo Settore e viene denunciato in Procura. Associazione fa intervenire i Carabinieri a Palazzo Chigi: esclusione illegittima, ricorriamo al Tar.

Bagarre oggi a Palazzo Chigi in occasione dell’incontro indetto dal Governo con i rappresentanti del Terzo Settore e degli enti no-profit per risolvere il pasticcio creato dall’esecutivo sull’Ires. Il Codacons infatti, attraverso i propri rappresentanti, si è presentato poco fa presso gli uffici del Governo chiedendo di accedere alla riunione in quanto associazione interessata al provvedimento.

Dopo una serie di contatti tra uffici governativi e la segreteria del Premier Conte, è stato opposto un netto rifiuto alla partecipazione dell’associazione, rifiuto che ha portato il Codacons a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Dopo alcuni momenti di tensione gli agenti intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che prendere atto dell’esclusione dell’associazione e invitare i rappresentanti Codacons ad uscire da Palazzo Chigi.

“Si tratta di una esclusione illegittima contro cui presenteremo ora ricorso al Tar ed un esposto alla Procura per omissione di atti dovuti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Codacons infatti è un ente no-profit direttamente interessato dall’incontro odierno e che per nessuna ragione poteva essere estromesso dalla riunione.

Pertanto stiamo preparando un ricorso al Tar contro la Presidenza del Consiglio affinché annulli l’incontro odierno e una denuncia penale contro il premier Conte per omissione di atti d’ufficio” – conclude Rienzi.